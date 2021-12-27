Надземный переход у остановки «Таможня» в Рязани вновь разрисовали вандалы

В Рязани неизвестные вновь разрисовали надземный переход у остановки «Таможня».

В Рязани неизвестные вновь разрисовали надземный переход у остановки «Таможня». Фотографии изуродованных так называемыми тегами витражей появились в социальных сетях утром 27 декабря.

Очевидец, пожелавший остаться неизвестным, возмутился, что с момента установки нового остекления не прошло и недели.

«Монтажники работали в -25, чтобы успеть всё сделать к новому году. Поставили, очень здорово переход стал выглядеть, подключили освещение, но опять какие-то… не очень умные люди загадили новые окна своими тегами», - отметил автор поста.

В комментариях к записи развернулась дискуссия по поводу подобных увлечений некоторых представителей молодого поколения и ответственности родителей за хулиганское поведение своих детей. Также рязанцы требовали установить в переходе камеры.

Призыв беречь обновленный пешеходный переход на Таможне появился в соцсетях буквально накануне, 26 декабря.