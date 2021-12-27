Появились фото ДТП в Шиловском районе, в котором погибли 18-летняя девушка и мужчина

Фото с места ДТП.

В понедельник, 27 декабря, пресс-служба УМВД России по Рязанской области опубликовала фотографии с места смертельного ДТП на 270-м километра федеральной трассы М-5 «Урал» на территории Шиловского района. В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2107 (им управлял 29-летний житель Старожиловского района) и фуры КАМАЗ (водитель 50-летний житель Ростовской области) погибли двое пассажир легкового автомобиля – 18-летняя девушка и 30-летний мужчина. Водитель ВАЗ-2107 остался жив и отделался незначительными травмами

Также Госавтоинспекция озвучила предварительную версию трагедии – водитель ВАЗ-2107 не учет сложные метеорологические условия и потерял управление над автомобилем.