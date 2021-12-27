С 1 января 2022 года в Рязанской области изменится плата за детсады

Рязанские родители с 1 января 2022 года будут больше платить за детские сады. Соответствующее постановление об увеличении платы региональные власти подписали 21 декабря.

Согласно документу, ежемесячная плата за детсад увеличится во всех районах Рязанской области, но по-разному – в целом стоимость может вырасти на сумму от 53 до 86 рублей в месяц.

Приводим список новых сумм:

- в Михайловском районе плата увеличится на 53 рубля и составит 1383 рубля;

- в Александро-Невском, Ермишинском, Захаровском, Кадомском, Клепиковском, Кораблинском, Милославском, Пителинском, Путятинском, Сапожковском, Сараевском, Сасовском, Старожиловском, Ухоловском, Чучковском и Шацком районах увеличение произойдет на 58 рублей и составит 1500 рублей;

- в Скопинском районе — на 63 рубля до 1650 рублей;

- в Касимовском районе — на 67 рублей до 1730 рублей;

- в городе Касимове плата составит 1776 рублей (увеличение на 68 рублей);

- в Пронском, Рыбновском, Ряжском, Спасском, Шиловском районах, а также в городах Сасово и Скопин стоимость детсада вырастет до 1845 рублей;

- в Рязанском районе плата может увеличиться на 82 рубля до 2134 рублей.

Больше всех вырастет стоимость детского сада в Рязани — до 2229 рублей в месяц (увеличение на 86 рублей).

Отметим, что документ определяет максимальную плату за месяц. Конкретную сумму каждый район или город определит самостоятельно.

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