Какой бренд подготовила студия Артемия Лебедева для Рязанской области, пока неизвестно

Некоторые из творений студии Артемия Лебедева из серии «Логотипы городов и территорий». Фото: студия Артемия Лебедева.

На картинке – некоторые из творений студии Артемия Лебедева из серии «Логотипы городов и территорий». Нечто подобное будет скоро представлено рязанской публике – на начало года анонсирована презентация бренда Рязанской области, который был разработан Корпорацией развития Рязанской области и Студией Артемия Лебедева. По отзывам, стоимость разработки логотипа – от одного миллиона рублей. Да, вот за такую картинку – миллион, а скорее всего – значительно больше. Ведь это не просто картинки, это «Студия Артемия Лебедева»! Громко звучит. Кроме того, там еще и корпорация есть, встречи, переговоры, согласования, утверждения, презентации – много людей задействовано. Разработать – дело пяти минут, остальное – все эти ритуалы.

Для этих картинок главное – убедить, что это то, что нужно, это современно, круто. Неподготовленному зрителю они представляются, мягко говоря, простоватыми, и есть сомнение, что для Рязанской области приготовлено что-то особенное, выдающееся. В таких случаях для скептиков заготовлен убийственный аргумент: «Вы ничего не понимаете! Разве можно сомневаться в профессионализме самого Артемия Лебедева?»

Сомневаться можно, но просто критиковать – не конструктивно, надо что-то предлагать. Что мы можем предложить? Переходим к сегодняшнему опросу.

Какие символы региона вы включили бы в бренд Рязанской области? Голосовать можно за несколько вариантов. Свой вариант указывайте в комментариях:

- Буква Р;

- Кремлевские купола;

- Березовый лист;

- Десантная атрибутика;

- Князь Олег;

- Образ Есенина;

- Ракета Циолковского;

- Заповедные зубры;

- Грибы с глазами;

- Рязанский косопуз.

Чтобы принять участие в голосовании, подпишитесь на наш канал в Telegram или перейдите на страницу голосования.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Священник о дизайнере Лебедеве: Рязанское правительство заказало агентству этого духовного инвалида разработать логотип региона

Посмотрим, насколько патриотичны рязанские чиновники (читать подробнее).