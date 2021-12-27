Для рязанцев в Лесопарке 27 декабря откроют бесплатный каток

В понедельник, 27 декабря, в Лесопарке открывается еще один бесплатный каток для рязанцев-любителей активного отдыха. Об этом сообщает администрация МАУК «Лесопарк».

На территории парка можно будет взять в прокат коньки и другой спортивный инвентарь.

расположен прокат спортивного инвентаря, где можно арендовать коньки.

Работает каток в Лесопарке каждый день, без выходных с 14:00 до 22:00.

Ранее мэрия Рязани опубликовала список с адресами бесплатных катков во всех районах города (смотрите подробнее, где в Рязани можно покататься на коньках).

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