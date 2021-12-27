Для рязанцев в Лесопарке 27 декабря откроют бесплатный каток

В понедельник, 27 декабря, в Лесопарке открывается еще один бесплатный каток для рязанцев-любителей активного отдыха. Об этом сообщает администрация МАУК «Лесопарк».
На территории парка можно будет взять в прокат коньки и другой спортивный инвентарь.
расположен прокат спортивного инвентаря, где можно арендовать коньки.
Работает каток в Лесопарке каждый день, без выходных с 14:00 до 22:00.
Ранее мэрия Рязани опубликовала список с адресами бесплатных катков во всех районах города (смотрите подробнее, где в Рязани можно покататься на коньках).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!