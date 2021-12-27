Жители 13 населенных пунктов Рязанской области 27 декабря будут мучиться без электричества
27 декабря 2021 года в четырех (4) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» и администрации Рязанского района, электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Клепиковский район:
- деревня Шопино, деревня Бакастово, деревня Верещугино, деревня Иванисово, деревня Макарово, деревня Гуреево, деревня Быково — с 09:00 до 17:00.
Михайловский район:
- деревня Арсеньево (Микитинский починок), поселок Некрасово — с 12:00 до 17:00.
Сараевский район:
- село Кривское — с 09:00 до 16:00.
Кроме того, по данным администрации Рязанского района, электричество отключат в трех населенных пунктах муниципального образования:
- село Льгово, деревня Рубцово, поселок Новоселки — с 10:00 до 14:00.
В Рязанском районе работы будут проводиться по заявке исправительной колонии рязанского управления ФСИН.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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