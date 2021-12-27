Жители 13 населенных пунктов Рязанской области 27 декабря будут мучиться без электричества

27 декабря 2021 года в четырех (4) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» и администрации Рязанского района, электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Клепиковский район:

- деревня Шопино, деревня Бакастово, деревня Верещугино, деревня Иванисово, деревня Макарово, деревня Гуреево, деревня Быково — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- деревня Арсеньево (Микитинский починок), поселок Некрасово — с 12:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Кривское — с 09:00 до 16:00.

Кроме того, по данным администрации Рязанского района, электричество отключат в трех населенных пунктах муниципального образования:

- село Льгово, деревня Рубцово, поселок Новоселки — с 10:00 до 14:00.

В Рязанском районе работы будут проводиться по заявке исправительной колонии рязанского управления ФСИН.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!