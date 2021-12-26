В Рязанской области асфальт укладывают прямо на снег

Фото: «Новости Рязани ВКонтакте».

25 декабря рабочие затеяли дорожный ремонт во время снегопада. Шокирующие кадры появились в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Дорожники с ума посходили совсем. Это не просто халатность, а прямая наглость, достойная внимания СК. И это все делается на фоне того, что губернатор пообещал сделать Рязань столицей дорог», - поделился автор видеоролика.

При этом сообщается, что столь странный ремонт, проходил на участке от села Поляки до Верхне-Никольского Сасовского района.

Добавим, что подобная технология для Сасовского района не уникальна. Год назад мы писали о схожей ситуации в деревне Лукьяново.