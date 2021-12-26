Рязанцев попросили не гадить на пешеходном мосту на Московском

Фото: «Новости Рязани ВКонтакте».

Рязанцев попросили оставить в сохранности отремонтированный пешеходный мост у остановки общественного транспорта «Таможня». Соответствующий пост появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Автор поста приводит пример, какой был мост до замены прозрачных панелей и стал после.

«Ребята, это же наш город. Давайте не допустим, чтобы переход снова загадили. Ну что мы оставляем после себя?» - обратился к горожанам автор.

Также в посте предлагается, что-то придумать для того, чтобы сохранить последствия ремонта.