Мама пропавшей Елены Логуновой: Уже наступила точка невозврата к прошлой жизни

Последние новости о Елене Логуновой: мама девушки написала письмо, полное горя.

Последние новости о Елене Логуновой: 25 декабря мама пропавшей рязанской девушки Елены Логуновой – Наталия Кошелева, написала очередной пост, полный боли и горя. Прошло ровно пять месяцев со дня бесследного исчезновения.

«Сегодня опять 25... Только уже 25 декабря. Пять месяцев назад по воле господа или с течением роковых обстоятельств, я лишилась дочери. Не бывает ничего случайного. Это должно было произойти с нашей семьей. Для нашего же духовного, личностного роста. Это все чушь, - пишет Наталия. - Горе - это всегда очень больно, это не только тогда, когда кто-то умирает. Когда люди расстаются – это тоже горе. Когда рушатся перспективы, когда умирает мечта – это горе. Когда обрушивается болезнь – горе. Когда пропадает твой ребенок - это горе».

Мама Елены Логуновой не обижается на тех, кто пишет негативно о их семье. Она понимает, что люди разные – кто-то понимает, кто-то осуждает. Сама мама лишь пытается из-за всех силу найти свою Лену.

«В жизни случается много такого, чего исправить нельзя. С этим приходится просто жить, жить пять месяцев. Уже наступила точка невозврата к прошлой жизни!» - закончила письмо мама Елены Логуновой.

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Наталия Кошелева признается, что каждый день, прожитый с дня исчезновения дочери, стал для нее бесконечным (подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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