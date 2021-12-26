В Рязани стартовал «Новогодний фестиваль Забав»

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

С 25 декабря в областном центре стартовал «Новогодний фестиваль Забав». Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

На площади Победы состоялось представление от Забавы Путятишны, организован сказочный флеш-моб ростовых кукол, а на улицы города выехал «Забавный морозобус». Он, по словам чиновников, будет курсировать в выходные и праздничные дни.

«Его маршруты включают как центральные улицы, так и отдаленные районы», - сообщили в администрации.

По окончанию основных торжеств, праздничный кортеж отправился по городским улицам. Во главе процессии ехал белый кабриолет с Дедом Морозом и Снегурочкой. Рязанцы с удовольствием снимали на мобильные устройства праздничную процессию и делились кадрами в социальных сетях.

Сообщается, что всего в праздничные дни в областном центре пройдет около 200 мероприятий, объединенных «Новогодним фестивалем Забав».