26 декабря в Рязанской области выявлено 160 новых случаев COVID-19

В воскресенье, 26 декабря, в Рязанской области выявлено 160 случаев COVID-19. Суточные показатели заболеваемости продолжают уверенно идти на спад. Всего сначала пандемии заболевание подтвердилось у 60 792 человек.

Поправился за сутки 201 человек. Всего заболевание перенесли 56 019 рязанцев.

Летальный список пополнили 10 фамилий. Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2446 человек.

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