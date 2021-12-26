26 декабря в список жертв коронавируса внесли 10 рязанцев

В воскресенье, 26 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 10 человек. В оперативной группе уточнили, что скончались они в ноябре и декабре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о четырех женщинах (71 год, 73 года, 76 лет, 80 лет), умерших в ноябре.

А также о шести декабрьских жертвах. Это пять женщин (60 лет, 66 лет, 71 год, 74 года, 83 года) и 71-летний мужчина.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2446 человек.