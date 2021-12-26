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Общество26 декабря 2021 6:18

Глава рязанской администрации проверила работу праздничной иллюминации

Елена Сорокина побывала на Лыбедском бульваре, улицах Свободы, Ленина и Первомайском проспекте
Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

25 декабря глава администрации Елена Сорокина посетила несколько точек, посмотрела как проводится уборка города и оценила работу праздничной иллюминации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Побывав на на Лыбедском бульваре, улицах Свободы, Ленина и Первомайском проспекте, Сорокина отметила, что все работает в штатном режиме, но необходим постоянный мониторинг.

Также глава администрации обратила внимание, что у цирка рядом с фонтаном установлен новый арт-объект «Зимний цветок», но он пока не работает. Елена Сорокина поручила ответственным специалистам выяснить, в чем причина, и оперативно ее устранить.