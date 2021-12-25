Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой на Ряжском шоссе

Вечером 25 декабря на Ряжском шоссе произошло жесткое ДТП. Об этом «КП-Рязань» сообщили в УГИБДД МВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, около восьми часов вечера столкнулись автомобиль «лада Веста» и маршрутный автобус - Peugeot Boxer.

В результате дорожного происшествия пострадали два пассажира и водитель маршрутки, а также водитель и пассажирка легкового автомобиля.

По данному факту инспекторы ДПС проводят проверку, что установить все обстоятельства случившегося.

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