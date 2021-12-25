На «Курской дуге» под Рязанью команда аниматоров попала в жесткое ДТП

Днем 24 декабря недалеко от села Абакумово Пронского района произошло жесткое ДТП. О происшествии сообщает «Пресса». Все произошло на участке дороги, который местные называют «Курской дугой» - все дело в крутых поворотах.

Легковушку, за рулем которой находилась 20-летняя девушка, только месяц назад получившая права, вынесло на встречную полосу. К счастью, трасса была практически пустая, поэтому столкновения с другими машинами не было – машина влетела в отбойник.

Компания молодых аниматоров спешила на праздник в Архангельскую школу-интернат в поселке Пронск.

«Дорогу не знали. Спешили из Рязани к детям на праздник. Машина, видимо, зацепила обочину, и ее начало бросать из стороны в сторону», - сказала одна из девушек-аниматоров.

В результате дорожного происшествия никто не пострадал, лишь автомобиль получил серьезные механические повреждения. Через 30 минут после ДТП аниматоры уже выступали перед детьми.

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