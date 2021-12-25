На заснеженной трассе в Шацком районе произошло ДТП с тремя фурами. Фото: издательство "Пресса".

Вечером на заснеженной трассе в Шацком районе произошло массовое ДТП с пострадавшими, сообщает «Пресса».

По предварительным данным, недалеко от села Ямбирно 48-летний водитель большегруза Mercedes-Benz не справился с управлением и влетел на скорости поочередно в фуры DAF и Scania.

В результате дорожного происшествия пострадали два водителя. Их обоих госпитализировали.

В настоящее время по факту ДТП идет проверка.

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