На заснеженной трассе в Шацком районе произошло ДТП с тремя фурами. Фото: издательство "Пресса".
Вечером на заснеженной трассе в Шацком районе произошло массовое ДТП с пострадавшими, сообщает «Пресса».
По предварительным данным, недалеко от села Ямбирно 48-летний водитель большегруза Mercedes-Benz не справился с управлением и влетел на скорости поочередно в фуры DAF и Scania.
В результате дорожного происшествия пострадали два водителя. Их обоих госпитализировали.
В настоящее время по факту ДТП идет проверка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!