Метель, снежные накаты и заносы: 26 декабря рязанцев ждут серьезные испытания
Фото: Евгения ГУСЕВА
В воскресенье, 26 декабря, в Рязани и области ожидается облачная погода. Временами небольшой, а ночью местами умеренный снег, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на данные метеорологов. Местами в воскресенье возможна гололедица, а ночью снежные заносы.
Ветер прогнозируется западный и юго-западный, порывами до 17 метров в секунду.
Температура воздуха по Рязанской области ночью -17... -12 градусов, а днем -12... -7 градусов.
Кром этого, специалисты МЧС прогнозируют в воскресенье местами сильный снег, метель, гололедицу, снежный накат, заносы и порывы ветра до 19 метров в секунду.
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