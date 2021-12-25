Метель, снежные накаты и заносы: 26 декабря рязанцев ждут серьезные испытания Фото: Евгения ГУСЕВА

В воскресенье, 26 декабря, в Рязани и области ожидается облачная погода. Временами небольшой, а ночью местами умеренный снег, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на данные метеорологов. Местами в воскресенье возможна гололедица, а ночью снежные заносы.

Ветер прогнозируется западный и юго-западный, порывами до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -17... -12 градусов, а днем -12... -7 градусов.

Кром этого, специалисты МЧС прогнозируют в воскресенье местами сильный снег, метель, гололедицу, снежный накат, заносы и порывы ветра до 19 метров в секунду.

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