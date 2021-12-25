Рязанец Виталий Косицын победил на турнире ММА EFC 43 бойца Кунни Кунниева

В Москве на итоговом турнире уходящего 2021 года по ММА EFC 43 лиги Eagle FC 23-летний рязанский боец Виталий Косицын победил спортсмена из Татарстана Кунни Кунниева.

Это бы не самый захватывающий поединок, бойцу из клуба «Арта» удалось на опыте буквально перебить 22-летнего соперника. У последнего перед этим боем было всего два профессиональных поединка, все их он завершил победой.

Первое свое поражение в профессиональной карьере Кунни Кунниев получил как раз от рязанского бойца. Раздельным решением судей победу отдали Виталию Косицыну.

Лигу Eagle Fighting Championship создал в 2020 году Хабиб Нурмагомедов после покупки промоушена GFC. С 2022 года лига собирается выйти на рынки дальнего зарубежья, в том числе – США и арабские страны.

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