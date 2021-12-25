25 декабря в список жертв коронавируса внесли 12 рязанцев

В субботу, 25 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 12 человек. В оперативной группе уточнили, что скончались они в ноябре и декабре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о 79-летней женщине и трех мужчинах (69 лет, 70 лет, 76 лет), умерших в ноябре.

А также о восьми декабрьских жертвах. Это трое мужчин (54 года, 70 лет, 71 год) и пять женщин (60 лет, 73 года, 74 года, 74 года, 79 лет).

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2436 человек.