На улице Мервинской в Рязани произошло массовое ДТП. Фото: «ДТП | Аварии | Рязань»

Около полудня 25 декабря в Московском района Рязани произошло массовое ДТП. Об аварии сообщается в паблике «ДТП | Аварии | Рязань».

По предварительным данным, на улице Мервинской во время сильного снегопада столкнулись три легковых автомобиля.

Сведений о пострадавших, так же как и официальная информация о ДТП к настоящему моменту не поступало.

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