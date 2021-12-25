Губернатор Любимов предложил сообщать, на какой АЗС продают плохой бензин

Наказаний за нарушения, связанные с некачественным топливом, и информации о результатах проверок бывает недостаточно. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов и предложил по ходу движения [автомобилей] перед заправочной станцией (АЗС) размещать социальную рекламу.

— По результатам проверки на такой-то станции продают некачественное топливо? — предложил Любимов.

В ближайшее время по поручению главы региона это предложение рассмотрит министр промышленности и экономического развития Андрей Ворфоломеев.

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