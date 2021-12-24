Мэрия Рязани в 2021 году выписала штрафов за расклейку рекламы на 157 тысяч рублей

В 2021 году сумма штрафов за незаконную расклейку уличной рекламы составила 157 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
К административной ответственности чиновники привлекли 40 нарушителей. Все они, как правило, либо расклеивали бумажную корреспонденцию вне рекламных стендов, либо портили краской фасады зданий.
В мэрии напомнили, что в соответствии с правилами благоустройства, самовольно наносить надписи на фасады домов, а также расклеивать газеты, плакаты, афиши и объявления вне определенных для этих целей мест запрещается.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!