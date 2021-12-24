Мэрия Рязани в 2021 году выписала штрафов за расклейку рекламы на 157 тысяч рублей

В 2021 году сумма штрафов за незаконную расклейку уличной рекламы составила 157 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

К административной ответственности чиновники привлекли 40 нарушителей. Все они, как правило, либо расклеивали бумажную корреспонденцию вне рекламных стендов, либо портили краской фасады зданий.

В мэрии напомнили, что в соответствии с правилами благоустройства, самовольно наносить надписи на фасады домов, а также расклеивать газеты, плакаты, афиши и объявления вне определенных для этих целей мест запрещается.

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