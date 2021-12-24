Рязанцы с 2022 года будут платить за проезд 25 рублей, по карте – 24 рубля

С 2022 года в Рязани вырастет стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте, сообщает Ya62 со ссылкой на Региональную энергетическую комиссию Рязанской области.

Стоимость проезда составит 25 рублей, если платит наличными деньгами, и 24 рубля – по карте или бесконтактным платежом через смартфон.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года в Рязани будет действовать пересадочный тариф на общественном транспорте МУП УРТ. В течение часа после оплаты первой поездки пассажиры будут платить 50% от стоимости тарифа за вторую поездку (читать подробнее).

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