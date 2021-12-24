Рязанские единороссы украшают елки у учреждений здравоохранения

Фото: РОО "Единая Россия".

Активисты регионального и местных отделений «Единой России» украшают хвойные деревья, расположенные на территории лечебных учреждений Рязанской области.

С инициативой акции «Елка для врачей» в прошлом году выступил депутат Государственной Думы от Рязанской области, член фракции «Единой России» Дмитрий Хубезов. В этом году было принято решение сделать акцию традиционной.

«Это способствует улучшению эмоционального состояния врачей и пациентов», – уверен парламентарий.

В областном центре уже украшены елки около областной клинической больницы, детской ОКБ, у городской больницы № 4, областного тубдиспансера. Наряжали лесных красавиц активисты регионального отделения партии, местного политсовета города Рязани, депутаты – члены фракции «Единой России», представители «Молодой Гвардии Единой России», волонтеры РязГМУ. Одним из элементом новогоднего декора стала открытка-шар от партии с хештегом #Елка для врачей.

«С удовольствием принимаю участие в новогодней акции. Сегодня вместе с волонтерами и молодогвардейцами украшаю ель у областного клинического противотуберкулезного диспансера, – рассказала член фракции «Единой России» в Рязанской городской Думе Светлана Ворнакова. – Игрушки, которые мы повесили на дерево у этого учреждения, а также которыми нарядим ели у больницы № 11, больницы имени Семашко, изготовлены воспитанниками детских садов и учащимися школ Октябрьского района».

Инициатива нашла отклик у активистов местных отделений. В районах Рязанской области тоже украсили деревья. Одну из первых волонтеры «Единой России» нарядили ель на территории Шацкой межрайонной больницы. На днях был украшен холл одного из отделений учреждения.

В Пронском районе силами партийцев новогоднее убранство появилось на 7-метровой ели, растущей на территории Новомичуринской межрайонной больницы.

В Спасском районе наряжать ель у больницы помогли активисты «Молодой Гвардии Единой России» Роман Ромашкин и Павел Осокин.

«В преддверии Нового года хотим поддержать медиков и пациентов, подарить им праздничное настроение», – отметили ребята.

Путятинский район присоединился к акции «Елка для врачей» 23 декабря.

«Часть игрушек для украшения елки, растущей на территории Путятинской районной больницы, изготовили школьники, – отметила секретарь местного отделения партии «Единая Россия», заместитель главы администрации муниципального образования по социальным вопросам Ирина Давыдова. – Новый год – один из самых волшебных праздников, поэтому красивая, сверкающая огнями ель будет радовать и создавать новогоднее настроение у медицинских работников и пациентов».

В Сараевской межрайонной больнице волонтеры, сторонники и активисты партии помогли украсить к Новому году приемный покой учреждения. Депутаты ОМСУ – члены партийного объединения Лариса Бучака и Павел Шейдоров нарядили ель, растущую на территории учреждения здравоохранения.

В рамках акции «Елка для врачей» региональное отделение партии проводит конкурса среди местных отделений «Единой России» на лучшую новогоднюю елку для медучреждений. Итоги будут подведены после новогодних праздников.