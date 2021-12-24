В центре Рязани отключили холодную воду

В центре Рязани из-за ремонтных работ отключили холодную воду. Список улиц опубликовал городской «Водоканал».

До 20:00 не будет холодной воды по следующим адресам:

- улица Вокзальная, дома 5, 6, 7, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 51а, 55б, 61, 61 корпус 1, 65, 77, 89, 91;

- улица Вокзальная, дома 6, 11, 20, 22, 24, 26а, 28а, 28б, 36, 37, 41, 42, 44 (административные здания);

- Первомайский проспект, дом 74 корпус 1;

- Первомайский проспект, дом 54 (конгресс-отель «Амакс»);

- ЦТП по адресу Первомайский проспект, дом 74 корпус 1;

- ЦТП по адресу улица Вокзальная, дом 7 (1 ввод с улицы Вокзальной).

Как сообщила администрация Рязани, подвоз технической воды коммунальщики организуют с 17:30 по адресу: улица Вокзальная, дом 5.