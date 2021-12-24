Приобанк подарил детям праздник

Фото: Приобанк

Дарить к Новому году подарки маленьким рязанцам стало для Прио-Внешторгбанка традицией. В этом году сундучки с конфетами получили дети, которые посещают центр социального обслуживания «Семья». Здесь они занимаются творчеством, приходят на занятия к психологам и логопедам. В центре помогают взрослым и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. — Впервые мы обратились в центр «Семья», когда у нас сгорел дом, - рассказывает Раиса Федотова. - Нас поддержали материально, помогли оформить документы. Позже мы занимались здесь с психологом, посещали творческие мастерские.

На празднике не было приглашенных актеров. Коллектив центра устроил представление своими силами.

— Мы очень рады, что нас поддержал Прио-Внешторгбанк и закупил для наших воспитанников новогодние подарки, - отметила заведующая отделением социальной помощи семье и детям Татьяна Егоркина.

Сотрудники центра оказывают любую помощь — педагогическую, психологическую, социальную — бесплатно. Обратиться может любая семья. Действует круглосуточный телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-112.