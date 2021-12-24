Три ДТП в час-пик помогли Рязани погрузиться в 10-балльные пробки

Сервис "Яндекс-пробки". Вечер 24 декабря.

В пятницу вечером, 24 декабря, Рязань встала в 10-балльных автомобильных заторах. Причем произошло это еще до пяти часов вечера.

В настоящее время дорожная обстановка сложная практически во всех районах города.

Из-за серьезного ДТП на Южной окружной между Московским и Михайловским шоссе парализовало движение. Из-за затруднений на развязке огромный затор образовался на Михайловском шоссе по направлению из города. Еще два ДТП затрудняют движение по Московскому шоссе в районе ТРЦ «Премьер».

По традиции часов-пик сложно двигаться в районе путепровода на поселок Приокский, в центре города, по Муромскому и Касимовскому шоссе, по проезду Яблочкова.

Учитывайте данную информацию при планировании маршрутов и поездок.