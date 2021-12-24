Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 декабря 2021 13:58

Три ДТП в час-пик помогли Рязани погрузиться в 10-балльные пробки

Сложная дорожная обстановка практически во всех районах города
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сервис "Яндекс-пробки". Вечер 24 декабря.

Сервис "Яндекс-пробки". Вечер 24 декабря.

В пятницу вечером, 24 декабря, Рязань встала в 10-балльных автомобильных заторах. Причем произошло это еще до пяти часов вечера.

В настоящее время дорожная обстановка сложная практически во всех районах города.

Из-за серьезного ДТП на Южной окружной между Московским и Михайловским шоссе парализовало движение. Из-за затруднений на развязке огромный затор образовался на Михайловском шоссе по направлению из города. Еще два ДТП затрудняют движение по Московскому шоссе в районе ТРЦ «Премьер».

По традиции часов-пик сложно двигаться в районе путепровода на поселок Приокский, в центре города, по Муромскому и Касимовскому шоссе, по проезду Яблочкова.

Учитывайте данную информацию при планировании маршрутов и поездок.