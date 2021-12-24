Рязанцев в выходные ждут сильный ветер, метель и гололедица

Финальные выходные 2021 года в Рязанской области выдадутся не совсем удачными для прогулок, сообщают синоптики. Областной гидрометцентр опубликовал прогноз на субботу и воскресенье.

В субботу, 25 декабря, ожидается облачная погода. На протяжении всего дня будет идти снег, местами сильный. В отдельных районах синоптики прогнозируют метель и гололедицу на дорогах.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7-12 м/с. Местами порывы до 15-20 м/с.

Ночью будет морозно - температура воздуха опустится до -11… -16 градусов, днем потеплеет до -2… -7 градусов.

В воскресенье, 26 декабря, снег будет идти уже местами, но сильный ветер и гололедица сохранятся. Вечером и ночью температура -11… -16, днем — -4… -9 градусов по Цельсию.

В связи с неблагоприятными погодными условиями областное МЧС обратилось к рязанцам с просьбой быть внимательными и осторожными. Из-за возможной метели может снизиться видимость на дорогах. А сильный ветер рискует повалить шаткие конструкции и деревья.

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