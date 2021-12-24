Новогодние каникулы в рязанских школах увеличили на несколько дней

В пятницу, 24 декабря, губернатор Рязанской области Николай Любимов внес изменения в распоряжение 70-рг о мерах, направленных на снижение опасности заражения рязанцев коронавирусной инфекцией.

Согласно новым коррекциям, каникулы в рязанских школах в этом году начнутся ранее обычных сроков – с 27 декабря. Продлятся они до 9 января.

Глава региона поручил внести изменения в учебные планы всех школ Рязани и области, с тем чтобы вовремя закончить образовательный процесс.

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