24 декабря в Рязанской области выявлено 170 новых случаев COVID-19

В пятницу, 24 декабря, в Рязанской области выявлено 170 случаев COVID-19. Суточные показатели заболеваемости продолжают уверенно идти на спад. Всего сначала пандемии заболевание подтвердилось у 60 462 человек.

Поправились за сутки 337 человек. Всего заболевание перенесли 55 507 рязанцев.

Летальный список пополнили еще семь человек (по данным регионального минздрава – 20 человек). Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2424 человек.

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Правда, жертвы по-прежнему вносятся в реестр с большой задержкой (подробности).