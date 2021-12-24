Перед Новым годом в Рязани резко сократилась смертность от коронавируса

В пятницу, 24 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 семи человек. В оперативной группе уточнили, что скончались они еще в октябре и ноябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о 71-летней и 74-летней женщинах, умерших в октябре.

А также четырех женщинах (59 лет, 60 лет, 67 лет, 72 года) и 74-летнем мужчине, умерших в ноябре.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2424 человек.