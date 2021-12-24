Ущерб от пожаров из-за газа в Рязанской области составил более 3 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

За 2021 год в Рязани и области произошло 11 пожаров, причиной которых стало неправильное использование газового оборудования. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

По данным ведомства, ущерб от «газовых» пожаров составил свыше 3 млн рублей. В результате происшествий пострадали человека.

Специалисты МЧС напомнили правила безопасности при использовании газового оборудования:

- газовые котлы должна обслуживать только специализированная организация;

- место пересечения газовой трубы с горючим материалом необходимо изолировать огнестойким материалом;

- вентиляционные каналы прочищать нужно своевременно;

- газовая плита должна использоваться исключительно для приготовления пищи.

«Часто бывает, что самостоятельный ремонт газовых колонок приводит к отравлению. Такой ремонт опасен!» - предупреждают специалисты.

Ранее в МЧС рассказали, из-за чего в Рязани чаще всего горят машины и как предотвратить возгорание (читать подробнее).

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