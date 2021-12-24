Рязанец выиграл в лотерею почти 2 млн рублей

Рязанец купил лотерейный билет и выиграл около 2 млн рублей, сообщают организаторы государственной лотереи. Мужчина купил билет всего за 40 рублей через сайт буквально за несколько минут до начала розыгрыша.

«Житель Рязани стал миллионером, отгадав все пять чисел», - говорится в сообщении организаторов. Точная сумма выигрыша - 1 956 224 рубля.

В сентябре 2021 года рязанка Анастасия Белова тоже выиграла крупный денежный приз - 1 млн рублей. Сначала она впервые купила лотерейный билет в продуктовом магазине, но крупного приза не выиграла, а потом купила еще один билет через мобильное приложение (читать подробнее).

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