Полиция нашла рязанца, вскрывшего автомобиль в Дашково-Песочне

Рязанские полицейские задержали молодого человека, вскрывшего автомобиль в Дашково-Песочне. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

В полицию обратился 29-летний рязанец и сообщил, что его припаркованный около дома автомобиль вскрыл неизвестный и украл автослесарный инструмент.

Оперативники осмотрели транспорт, опросили местных жителей и вышли на 30-летнего ранее судимого мужчину.

Более того, злоумышленник подозревается еще в трех случаях воровства из автомобилей, припаркованных в разных частях города. Каждый раз его добычей были инструменты.

Информация о том, что неизвестный вскрыл автомобиль на улице Новоселов в Рязани появилась 22 декабря. Злоумышленник попал в объектив камеры видеонаблюдения.

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