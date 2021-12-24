Под Рязанью строят два газопровода – низкого и высокого давления
Под Рязанью строят газопровод низкого давления, сообщает администрация Рязанского района. В регионе продолжают развивать газификацию.
По данным сельских чиновников, строят газопровод в деревне Поповка. Его протяженность составит 750,5 метров. На эти цели потратят более 1 млн рублей.
Кроме того, продолжается строительство газопровода высокого давления в деревне Деулино (четвертая очередь). Его протяженность составляет 438 метров, а стоимость работ – чуть более 631 тысячи рублей.
Власти обещают сдать объект до конца 2021 года.
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