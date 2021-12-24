На покупку квартир детям-сиротам в Рязани выделят еще почти 11 млн рублей

На обеспечение квартирами детей-сирот выделят 10 млн 899 тысяч рублей. Депутаты Рязанской городской Думы рассмотрели и одобрили вопрос о внесении изменений и дополнений в бюджет Рязани на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Ранее сообщалось, что дети-сироты жалуются, что администрация Рязани предлагает им неликвидные квартиры на окраинах города. Если сирота отказывается от предложенного жилья, чиновники грозятся судами и принудительным заселением (читать подробнее).

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