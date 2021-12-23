Троллейбус, ставший легендой, хотят спасти в Рязани

Активисты Рязани хотят спасти хотя бы один экземпляр троллейбуса-гармошки для потомков. Фото: соцсети.

Троллейбусы с гармошкой модели ЗиУ-683Б в Рязани скоро выведут из эксплуатации. Но есть люди, готовые спасти хотя бы один троллейбус этой модели из двух оставшихся в наличии.

Главная задача сейчас, считают общественники, не допустить их порезки. Они обращаются к руководству муниципального предприятия, чтобы один из троллейбусов этой модели был продан (их бортовые номера 3001 и 3002).

При этом автор поста напоминает, что для Рязани это важная частица истории: именно эти троллейбусы первыми выехали из нового депо№3 в 1993 году.

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