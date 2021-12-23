25 декабря без ХВС останется ЦНТИ и почта в Московском районе Рязани

В части домов Московского района не будет воды. Фото из архива "КП".

МП «Водоканал города Рязани» сообщает, что 25 декабря с 09:00 до 18:00 не будет подачи холодной воды по следующим адресам в Московском районе: ул. Крупской, д. 17 (ЦНТИ), 19 (АТС, почта), 19 корп.1, 19 корп.2, 21, 21 корп.1.

Отключение до 18:00 связано с проведением ремонтных работ. И это в последний рабочий день недели.

И еще о работе коммунальщиков Рязани. Во время пуска отопления и сразу после его формального завершения только в редакцию «КП-Рязань» поступило несколько десятков обращений о холоде в квартирах, а число жалоб в социальных сетях, очевидно, шло на сотни.

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