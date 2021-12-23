Более 80 тысяч волонтеров партии помогают преодолеть последствия пандемии

Андрей Турчак отметил, что самое активное участие в работе волонтеров принимают депутаты «Единой России» всех уровней.

С начала года волонтеры «Единой России» совершили почти 300 тысяч выездов, помогая врачам доехать на работу и обратно, отвозили их на вызовы к больным и доставляли пациентов в медучреждения. За счет этого почти полностью была закрыта потребность врачей в транспорте, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе видеоконференцсвязи с региональными волонтерскими центрами партии.

Также в этом году волонтеры доставили два миллиона комплектов лекарств людям, которые заболели и лечатся дома, более 10 миллионов продуктовых наборов и порций горячего питания медработникам и врачам, которые работают в «красных зонах». Приняли и исполнили более 815 тысяч заявок, поступивших от граждан.

Андрей Турчак отметил, что самое активное участие в этой работе принимают депутаты «Единой России» всех уровней.

«На их счету – 136 тысяч выездов в рамках автоволонтерства, 250 тысяч доставок лекарств на дом, 550 тысяч продуктовых наборов и наборов горячего питания для медицинского персонала. Пользуясь случаем, благодарю всех коллег в регионах за проведенную работу и помощь людям», – сказал он.

Секретарь Генсовета подчеркнул, что за два года сформировалось настоящее волонтерское сообщество.

«За этими цифрами – решение чьей-то проблемы, судьбы конкретных людей, которым помогли наши волонтеры. Мы открываем новые направления деятельности. Наши волонтеры сдают кровь, информируют о вакцинации, оказывают помощь социальным службам. Потенциал огромен. Мы это видим, руководство страны это видит. Мы будем этот потенциал развивать», – добавил Андрей Турчак.

Он напомнил, что в этом году президент поддержал предложение «Единой России» о вовлечении добровольцев в политику. Многие из них приняли участие сначала в предварительном голосовании партии, а затем – в выборах различного уровня. В результате депутатский корпус партии пополнился большим числом волонтеров.

Кроме того, Владимир Путин на форуме «Мы вместе» поддержал идею «Единой России» об обязательном страховании волонтеров. Соответствующий законопроект уже подготовлен и находится на рассмотрении в правительстве.

«Волонтерская работа в регионах проводится по самым разным направлениям, – отметил руководитель регионального волонтерского центра, председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. – Самыми востребованными являются автоволонтерство, работа в call-центре и «красной зоне», доставка пациентов с ковидом на КТ. Также волонтеры взяли на себя важный блок доставки рецептурных препаратов людям».

Работа добровольцев в пандемию в Рязанской области не останавливалась В деятельности волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса участвуют волонтеры «Единой России», волонтеры-медики, молодогвардейцы, «Волонтеры Победы», представители социально направленных НКО.

Активисты принимают заявки на оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, инвалидам и ветеранам, в том числе в доставке на дом продуктов питания и медикаментов, а также оказывают консультационную поддержку.

В заключение ВКС Андрей Турчак подчеркнул, что в предстоящие новогодние праздники работа волонтерских центров не прекратится.

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