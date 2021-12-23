ХК «Рязань» в Нефтекамске проиграл «Торосу»

"Торос" выиграл на классе, с чем соперника и поздравил капитан рязанской команды Владимир Карпов. Фото: сайт видеотрансляции.

Очередной матч регулярного чемпионата ВХЛ «горожане» провели в Нефтекамске с «Торосом» и проиграли 1:3.

В первом периоде гости чувствовали себя по-хозяйски в чужой зоне, дважды подряд играли в большинстве, но вратарь «зелено-синих» отразил практически все острые выпады рязанских игроков. Казалось, шайба вот-вот должна была затрепыхаться в сетке за спиной Георгия Дубровского, но за 45 секунд до конца периода «Торос» получил численное преимущество. А через 18 секунд точным броском Игорь Мясищев открыл счет в этом матче.

В начале второй двадцатиминутки произошла курьезная ситуация: «горожанин» Исаак Валицкий сравнял счет в меньшинстве, а Данил Аймурзин вывел хозяев вперед, реализовав это самое большинство. Артем Прохоров, решив сам бросить, не смог реализовать выход «три в ноль» - голкипер-дебютант «Тороса» сыграл безупречно ловушкой. Затем Тимур Валеев за 1:07 до конца второй трети, впервые в равных составах, вывел хозяев вперед 3:1.

Начало третьего периода было столь же неспешным, как и прежнее течение игры. Гости пытались прессинговать, Полунин оказался в воротах вместе с Дубровским – за подножку удалили автора первого гола. «Горожанам» из большинства ничего выжать не удалось. За 3:22 до конца основного времени хозяева получили шанс отличиться в большинстве, но не реализовали его.

Тем не менее, «Торос», занимавший до встречи с «Рязанью» 6 строчку в турнирной таблице, на классе спокойно довел матч до логического завершения.