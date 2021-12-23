Рязанская гимназия №2 получила помещение на проезде Яблочкова. Часть здания в безвозмездное пользование на два года учебному заведению передали депутаты гордумы на заседании 23 декабря.

Помещение расположено в доме №5 на проезде Яблочкова. Часть нежилой постройки гимназия будет использовать как склад, туда перевезут всю школьную мебель и инвентарь, пока в основном здании идет капитальный ремонт.

Критикуемые активистами реставрационные работы в старинном здании гимназии №2 начались еще в 2017 году. Изначально контракт заключили с ООО «Астмал Групп» на сумму более 678 млн рублей, однако в сентябре 2021-го стоимость подняли до 703 млн рублей. Работы предполагается завершить в 2023 году (читать подробнее).

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