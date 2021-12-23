Пуск двигателя – огонь! В рязанском МЧС рассказали, из-за чего чаще всего горят автомобили

Пуск двигателя – огонь! В рязанском УМЧС рассказали, из-за чего чаще всего горят автомобили Фото: Евгения ГУСЕВА

Каждый год в Рязанской области происходит около сотни пожаров на транспорте, что составляет 20% от общего количества пожаров. Об этом сообщает управление МЧС России по Рязанской области.

По статистике, больше половины пожаров на транспорте возникает во время движения и пуска двигателя. Кроме того, более трети пожаров в машинах происходит зимой.

По словам специалистов, одной из причин пожаров на транспорте является серьезный перепад температур. Именно из-за этого может нарушиться герметичность или прорыв некоторых соединительных трубок и шлангов.

«В непосредственной близости от них [трубок и шлангов] находится часть электропроводки и навесного оборудования. Следовательно, возникает и опасность короткого замыкания или воспламенения легковоспламеняющихся жидкостей», - говорится в сообщении ведомства.

Еще одна причина возгорания автомобилей происходит из-за «народных методов» обогрева двигателя. Водители зачастую набрасывают на двигатель одеяло или картон, используют паяльную лампу для разогрева различных агрегатов и механизмов.

«Такие эксперименты могут привести к пожару, необходимо использовать полностью заряженный аккумулятор и своевременно менять свечи зажигания», - советуют в МЧС.

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