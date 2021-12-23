Около 70% контейнерных площадок Рязанской области не соответствуют нормативам

Около 70% контейнерных площадок в Рязанской области не соответствуют нормативам. Об этом сообщил директор компании «Эко-Пронск» Валерий Матюхин, выступая 22 декабря на правительственном часе в облдуме.

Матюхин отметил, что «мусорный» оператор взял на себя обязательства по вывозу не только бытового, но и крупногабаритного мусора, однако муниципалитеты пока не торопятся поддерживать чистоту и порядок на контейнерных площадках. На многих либо отсутствуют мусорные баки, либо их количество слишком мало. Также зачастую сильно затруднен подъезд к площадкам, а на некоторых нет освещения.

Помимо этого существует проблема задолженности за вывоз мусора. Так, за прошедшие два года рязанцы задолжали регоператору более 700 млн рублей. Средний процент собираемости платежей среди жителей - 80%, среди организаций и предприятий – 71%.

«Мы подошли к той черте, когда без финансовой поддержки отрасли дальнейший поступательный ход реформы ставится под большое сомнение», - заключил Матюхин.

Ранее сообщалось, что региональный «мусорный» оператор закупил машины для вывоза крупногабаритных отходов с улиц Рязани.

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