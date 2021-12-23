Школьник попал под колеса автомобиля на улице Горького в Рязани

Около 13:50 в четверг, 23 декабря, возле дома №33 на улице Горького школьник попал под колеса автомобиля.

По предварительной информации, 51-летний рязанец на Hyundai Tucson совершил наезд на переходящего проезжую часть вне перехода 12-летнего пешехода. Рассказали подробности дорожного инцидента сотрудники пресс-службы регионального УМВД. При этом они подчеркнули, что пострадавший обращался за медицинской помощью.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося.

Полиция, кстати, задержала 23 декабря водителя, который сбив насмерть велосипедиста под Рязанью, бросил машину и скрылся с места ДТП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!