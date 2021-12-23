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Происшествия23 декабря 2021 13:06

Школьник попал под колеса автомобиля на улице Горького в Рязани

Пострадавший обращался за помощью к медикам
Антон ВОХЕЧ
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Около 13:50 в четверг, 23 декабря, возле дома №33 на улице Горького школьник попал под колеса автомобиля.

По предварительной информации, 51-летний рязанец на Hyundai Tucson совершил наезд на переходящего проезжую часть вне перехода 12-летнего пешехода. Рассказали подробности дорожного инцидента сотрудники пресс-службы регионального УМВД. При этом они подчеркнули, что пострадавший обращался за медицинской помощью.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося.

Полиция, кстати, задержала 23 декабря водителя, который сбив насмерть велосипедиста под Рязанью, бросил машину и скрылся с места ДТП.

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