Задержали рязанца, который насмерть сбил велосипедиста, бросил машину и скрылся

Полиция задержала водителя, который, сбив насмерть велосипедиста под Рязань, бросил машину и скрылся с места ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области. Им оказался 25-летний житель города Рыбного.

По данным полиции, у молодого мужчины нет водительского удостоверения, и ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности.

«Нарушителя разыскали и доставили в отдел полиции. Там зафиксировали все обстоятельства ДТП, на мужчину составили все необходимые материалы, чтобы привлечь его к ответственности», - говорится в сообщении УМВД.

ДТП произошло вечером 21 декабря на четвертом километре автодороги Ходынино – Перекаль, когда неустановленный водитель за рулем автомобиля «Жигули» десятой модели на скорости сбил 60-летнего велосипедиста (читать подробнее с фото).

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