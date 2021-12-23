Рязанца, не пустившего в квартиру газовиков, оштрафовали

Госжилинспекция наказала рязанца, отказавшегося пустить в квартиру газовиков. Об этом орган власти кратко сообщил в своей группе 23 декабря.

«По результатам рассмотрения дела было назначено административное наказание в виде штрафа», - рассказали в ГЖИ.

Ответственность за отказ в допуске представителя специализированной организации для проведения технического обслуживания газового оборудования предусмотрена частью 3 статьи 9.23 КоАП РФ. Наказание для физических лиц, как в данном случае, - штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.