Стоимость единых проездных в Рязани утвердили

23 декабря на заседании Рязанского городской Думы утвердили стоимость единых проездных билетов (транспортных карт). Теперь школьники и студенты, напомним, не смогут приобрести билет на один вид транспорта.

Расценки установлены следующие:

- для малообеспеченных студентов - 318 рублей;

- для остальных студентов – 707 рублей;

- для школьников из малообеспеченных семей – 167 рублей;

- для остальных школьников – 400 рублей.

Кроме того, гордума проголосовала за подорожание единого льготного проездного для пенсионеров, родителей из многодетных семей и вдов участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Теперь он будет стоить 405 рублей (было 389).