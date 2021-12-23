На Народном бульваре в Рязани закрыли палатку по продаже шаурмы

В Рязани приостановили работу палатки «Шаурмен», расположенной на Народном бульваре, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Причина, по которой санитарные врачи приняли радикальные меры - нарушение санитарных правил и невыполнение мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.

Что конкретно нарушили изготовители и продавцы шаурмы, в ведомстве решили не сообщать.

Решением Московского районного суда Рязани индивидуального предпринимателя признали виновным в административном правонарушении. Ближайшие 15 суток палатка должна быть закрыта.

В 2017 году владельца рязанских палаток с фастфудом «Шаурмен» и «Шашлыкмен» отделался предупреждением за использование изображение Михаила Галустяна в рекламе своих заведений (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!