Более 300 коров спасли из горевшей фермы в Ряжском районе. Фото: издат-во "Пресса".

В Ряжском районе при пожаре на ферме спасли более 300 коров, сообщает «Пресса». Возгорание случилось 23 декабря около полуночи. В пожарно-спасательную часть города Ряжска позвонил сотрудник фермы и сообщил, что горит одно из зданий сельхозпредприятия, расположенного в поселке Свет.

Выяснилось, что пламя охватило хозяйственный блок, соединяющий два коровника. Общая площадь пожара составила 264 квадратных метра, и существовал риск перехода огня на помещения площадью 2500 квадратных метров, в которых на тот момент находилось несколько сотен коров.

Сотрудники фермы вместе со спасателями эвакуировали животных.

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