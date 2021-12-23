В Рязани от коронавируса умер мужчина, которому было всего 38 лет

В четверг, 23 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 20 человек. В оперативной группе уточнили, что скончались они еще в октябре и ноябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о 16 октябрьских жертвах. Это девять женщин – 59 лет, 64 года, 65 лет, 73 года, 76 лет, 81 год, 81 год, 83 года, 92 года и семеро мужчин – 38 лет, 60 лет, 69 лет, 70 лет, 73 года, 73 года, 74 года.

В списке также три женщины (70 лет, 75 лет, 85 лет) и 74-летний мужчина, скончавшиеся в ноябре.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2425 человек.